ВТБ рассказал о схеме мошенничества с клонами карт и загрузкой вредоносного ПО

Мошенники стали применять новую схему, по которой они побуждают жертву установить вредоносное ПО под видом мобильного приложения сотового оператора и получают доступ к данным банковской карты, что позволяет им снимать средства в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах с NFC-терминалами.