Доработанный хэтчбек Audi RS 3 бросил вызов стоковой Audi RS 7 Performance

Канал Carwow устроил очередную гонку, в которой встретились два представителя немецкой марки Audi. Соперником флагманского лифтбека RS 7 Performance в абсолютно заводском исполнении стал хэтчбек RS 3, который изрядно доработали независимые тюнеры.
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