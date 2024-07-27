АНА: чайная ложка оливкового масла в день укрепляет здоровье сердца

Ученые из Университета Флориды установили, что ежедневное потребление сливочного масла в малых количествах (менее одной ложки) помогает эффективно нормализовать уровни холестерина в крови и снижать риск болезней сердца.
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