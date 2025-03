NYT: Трамп 3 марта может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву

Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 3 марта встретится со своей командой по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры в отношении Украины, сообщает газета The New York Times со ссылкой на официального представителя администрации американского лидера.