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Кондратюк о титуле чемпиона России: «Первую неделю мне казалось, что я занял чужое место. И полностью меня отпустило, когда я выиграл чемпионат Европы»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк рассказал о неприятных эмоциях после победы на чемпионате России, который проходил в декабре в Санкт-Петербурге.

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