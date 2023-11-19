Туннельная война в Газе: ЦАХАЛ рискует попасть в западню

В палестинском «метро» складированы горы ракет и взрывчатки Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Израильские бомбардировки гражданских объектов в Секторе Газа продолжаются.
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