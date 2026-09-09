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От Калининграда до Владивостока: число региональных приложений в RuStore за год выросло втрое

От Калининграда до Владивостока: число региональных приложений в RuStore за год выросло втрое

В магазине представлено более 110 000 игр и приложений Количество приложений от региональных разработчиков в российском магазине RuStore за год увеличилось в три раза — до 9 тысяч.

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