Убийца пенсионерки понесет наказание спустя 28 лет

Суд Приморского края вынес обвинительный приговор 48-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении умышленного убийства пожилой жительницы Республики Беларусь в 1994 году.
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