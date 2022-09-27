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Убийца пенсионерки понесет наказание спустя 28 лет

Убийца пенсионерки понесет наказание спустя 28 лет

Суд Приморского края вынес обвинительный приговор 48-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении умышленного убийства пожилой жительницы Республики Беларусь в 1994 году.

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