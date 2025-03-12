12 марта отмечают День работника уголовно-исполнительной системы России

Ежегодно 12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы (УИС). Этот профессиональный праздник установлен указом Президента РФ в 2010 году и приурочен к созданию в 1879 году тюремного департамента в составе Министерства внутренних дел Российской империи.