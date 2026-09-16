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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Дьяков: «У этого состава «Зенита» нет шансов побороться за чемпионство. Им главное сильно не отстать от лидеров до зимы, когда будут сильные приобретения»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что нынешний состав « Зенита » не способен бороться за чемпионский титул в России.

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