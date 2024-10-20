Цыганский прессинг: в Челябинске студентов заставляют брать кредиты под угрозами, органы не реагируют

Avia.pro - СМИ Добро пожаловать в Челябинск, где реальность, похоже, все больше напоминает смесь комедии абсурда и криминальной драмы.
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