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Закон и Порядок

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Цыганский прессинг: в Челябинске студентов заставляют брать кредиты под угрозами, органы не реагируют

Цыганский прессинг: в Челябинске студентов заставляют брать кредиты под угрозами, органы не реагируют

Avia.pro - СМИ Добро пожаловать в Челябинск, где реальность, похоже, все больше напоминает смесь комедии абсурда и криминальной драмы.

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