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Аргументы и Факты

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Умер чемпион Европы 1968 года и легенда «Интера» Сандро Маццола

Умер чемпион Европы 1968 года и легенда «Интера» Сандро Маццола

Легендарный футболист миланского «Интера», чемпион Европы 1968 года в составе сборной Италии Сандро Маццола скончался на 84-м году жизни.

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