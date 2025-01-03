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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

В сообществе Ashes of Creation разговарется скандал между главной студии и строптив...

В сообществе Ashes of Creation разговарется скандал между главной студии и строптив...

В сообществе Ashes of Creation разговарется скандал между главной студии и строптивым создателем контента по игреКогда ютуберы, создатели контента или инфлюенсеры решают отказаться от игры, к которой они подключили весь свой онлайн-бренд, это часто может иметь волновой эффект для всего сообщества в лучшую или худшую сторону.

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