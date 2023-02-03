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Кака: «Если Леау считает Серию А лишь трамплином, то нужно уходить»

Кака высказался о возможном уходе форварда Рафаэла Леау из «Милана». «Он превосходный игрок, мне он очень нравится.

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