Производитель ветеринарной вакцины «Мультикан-8» сотрудничает с правоохранительными органами после выявленных нарушений

Компания «Ветбиохим», производящая ветеринарную вакцину «Мультикан-8», сообщила о сотрудничестве с правоохранительными и надзорными органами после проверки производства.
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