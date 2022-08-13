Картина дня. Финансы

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Украинский военный заявил, что отстаивает Чернигов, чтобы «русские не разрушили Макдоналдс»

Украинский военный заявил, что отстаивает Чернигов, чтобы «русские не разрушили Макдоналдс»

Чем только не объясняют украинские солдаты свое участие в боевых действиях. Так, в одном из Telegram-каналов молодой военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывает, почему он собирается защищать Чернигов «до последней капли крови».

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