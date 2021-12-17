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Запад должен отказаться от дальнейшей геополитической экспансии на Восток

Запад должен отказаться от дальнейшей геополитической экспансии на Восток

Россия на нынешнем этапе исторического развития столкнулась с самым серьёзным вызовом в сфере национальной безопасности с момента распада СССР Министерство иностранных дел России 10 декабря 2021 годы выпустило заявление «О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности» Документ вышел в развитие договорённости о налаживании серьёзного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации, достигнутой 7 декабря 2021 года в ходе переговоров по видеосвязи между президентами России и США.

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