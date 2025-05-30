Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что разрешение украинского кризиса может стать «политической смертью» для многих европейских политиков, передает Telegram-канал «Специально для RT».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии