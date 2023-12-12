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Генерал ВСУ Сырский подтвердил данные о наступлении ВС РФ на всех участках

Генерал ВСУ Сырский подтвердил данные о наступлении ВС РФ на всех участках

Руководитель сухопутных войск нацистских формирований киевского режима Александр Сырский поделился данными о положении дел на восточном участке линии боевого соприкосновения, где военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации приступили к проведению крупномасштабных наступательных манёвров.

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Комментарии
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Валерий
Генералу Сырскому: вы русский человек, родились и получили военное образование в России. Предлагаем как вариант: сложить оружие и сдать войска по варианту &quot;Паулюс&quot;.
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8 час.

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