Руководитель сухопутных войск нацистских формирований киевского режима Александр Сырский поделился данными о положении дел на восточном участке линии боевого соприкосновения, где военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации приступили к проведению крупномасштабных наступательных манёвров.
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