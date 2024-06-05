Немецкий бизнесмен Новак пытался спрятаться от суда РФ в посольстве ФРГ в Москве

Немецкий предприниматель Ральф Новак, приговоренный в России к пяти годам лишения свободы по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar, пытался спрятаться от правосудия на территории посольства Германии в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии