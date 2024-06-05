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Немецкий бизнесмен Новак пытался спрятаться от суда РФ в посольстве ФРГ в Москве

Немецкий бизнесмен Новак пытался спрятаться от суда РФ в посольстве ФРГ в Москве

Немецкий предприниматель Ральф Новак, приговоренный в России к пяти годам лишения свободы по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar, пытался спрятаться от правосудия на территории посольства Германии в Москве.

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