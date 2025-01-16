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Андрей Ваджра: «Украинцам закрыты двери ЕС»: Новые меры против беженцев вызывают «благодарность» патриотов

Андрей Ваджра: «Украинцам закрыты двери ЕС»: Новые меры против беженцев вызывают «благодарность» патриотов

Норвегия прекратила автоматическое предоставление статуса беженца украинцам из некоторых областей. В новый список попали 14 областей, включая Львовскую, Волынскую и Закарпатскую, что вызвало «озабоченность» у представителей «ярых патриотов».

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