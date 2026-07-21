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Развод из-за съёмок и неожиданное предложение от коллеги: как Кирилл Жандаров нашёл личное счастье

Развод из-за съёмок и неожиданное предложение от коллеги: как Кирилл Жандаров нашёл личное счастье

Кирилл Жандаров — один из тех актеров, чья притягательность строится не на образе идеального героя, а на едва уловимой внутренней трещине.

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