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Ад и Израиль. Как новые столкновения повлияют на политическую ситуацию в регионе - «Политика»

Ад и Израиль. Как новые столкновения повлияют на политическую ситуацию в регионе - «Политика»

Очередной виток военного конфликта между Сектором Газа и Израилем продолжается вторую неделю. Ситуация накалилась из-за угрозы выселения палестинских семей в Восточном Иерусалиме.

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