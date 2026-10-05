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Кино: Как беглый врач из Камбоджи получил «Оскар», и Почему погиб из-за жены на пороге дома Хенга Нгора

Кино: Как беглый врач из Камбоджи получил «Оскар», и Почему погиб из-за жены на пороге дома Хенга Нгора

Среди немногих азиатских актеров, удостоившихся премии «Оскар», Хенг Сомнанг Нгор выделяется не только своим актерским мастерством и талантом, но и трагической историей своей жизни.

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