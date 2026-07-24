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Царьград

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Жээнбек Кулубаев: Саммит ШОС утвердит декларацию 25-летия

Жээнбек Кулубаев: Саммит ШОС утвердит декларацию 25-летия

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев рассказал о подготовке к саммиту ШОС, который пройдет 31 августа - 1 сентября.

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