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Глава Минпромторга РФ Алиханов приехал поздравлять главный танковый гигант страны

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов приехал в Нижний Тагил, чтобы поздравить с 90-летним юбилеем главный танковый завод России — легендарный «Уралвагонзавод».

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