Производство отечественных систем ABS и ESP запланировано в Самаре

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «НАМИ» Федора Назарова, в начале следующего года предприятие запустит производство ABS и ESP, разработка которых ведется совместно с неким «восточным партнером».
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