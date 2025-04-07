Журналист рассказал подробности задержания Руднева в Аргентине

Власти Аргентины начали проверку в отношении основателя секты «Ашрам Шамбала» (запрещена на территории РФ) Константина Руднева после того, как беременная россиянка обратилась в сопровождении двух других женщин в больницу и одна из них вписала фамилию Руднева при регистрации ребенка.