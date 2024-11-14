Максим Гольдарб: Благодаря Трампу республиканцы взяли под полный контроль американский парламент

Благодаря Трампу республиканцы взяли под полный контроль американский парламент. Что дальше? Американский президент постарается — это идея фикс его и его окружения — максимально вытравить, выдавить, вырвать с корнями ту систему управления страной, которая была установлена в течение последних нескольких десятилетий.
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