Наблюдательные люди вчера заметили одну интересную деталь — когда, стоя рядом с Урсулой фон дер Ляйен, Зеленский рассказывал репортеру о своих хотелках от Евросоюза, даже у Урсулы в один момент очень удивленно сдвинулись брови Источник фото: Bart Biesemans / Reuters Деталь маленькая, но очень примечательная, которая показывает, что даже безмозглый Евросоюз от Украины начинает уставать.
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