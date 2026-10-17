Наблюдательные люди вчера заметили одну интересную деталь — когда, стоя рядом с Урсулой фон дер Ляйен, Зеленский рассказывал репортеру о своих хотелках от Евросоюза, даже у Урсулы в один момент очень удивленно сдвинулись брови Источник фото: Bart Biesemans / Reuters Деталь маленькая, но очень примечательная, которая показывает, что даже безмозглый Евросоюз от Украины начинает уставать.