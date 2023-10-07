Володин в поздравительной речи: Путин спас Россию, сделал ее сильной

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил поздравления Президенту России Владимиру Путину с его Днем рождения и подчеркнул важность помнить, какой была Россия до того, как Путин стал главой государства.
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