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Лукашенко заявил о нехватке советской системы управления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Вилейский район Минской области посетил совещание по вопросам развития торговли в сельской местности, которое состоялось в здании местного райисполкома 7 августа.

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