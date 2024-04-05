Города-смертники: Славянск и Краматорск на грани разрушения Ольга ВайленкоВиктор Водолацкий, депутат Государственной думы и координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нацелены на превращение Славянска и Краматорска в «города-смертники».
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