Возраст 30—35 лет назван лучшим для поиска работы в России

Эксперты в области трудоустройства рассказали, в каком возрасте легче всего найти работу в России. В настоящее время проще всего трудоустроиться россиянам в возрасте 30—32 лет и 33—35 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.