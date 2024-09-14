"Дядя Турал порешал": в приговоре мигранту-насильнику 16-летней разбираются юристы

GK Gennadiy Kozyrev Судья - явный преступник. Ей самой место на нарах. Она - позор правосудию и просто человеческой справедливости.

Роман Судьей однозначно должены занятся ФСБ и СК на предмет коррупции,а заодно и с местными властьпредержащими!!!Диаспоры пора считать ОПГ и соответственно с ними разбираться!!!