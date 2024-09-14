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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Дядя Турал порешал": в приговоре мигранту-насильнику 16-летней разбираются юристы

"Дядя Турал порешал": в приговоре мигранту-насильнику 16-летней разбираются юристы

Многонациональное правосудие опозорило Челябинск на всю страну. Журналисты, блогеры и юристы разбираются в причинах сенсационного приговора мигранту-насильнику.

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Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Судья - явный преступник. Ей самой место на нарах. Она - позор правосудию и просто человеческой справедливости.
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1 час.
Роман
Судьей однозначно должены занятся ФСБ и СК на предмет коррупции,а заодно и с местными властьпредержащими!!!Диаспоры пора считать ОПГ и соответственно с ними разбираться!!!
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1 час.
Роман Романов
Скорее всего, вы такие статьи с дидлом в руках читаете и закатив глазки.😉 🤣🤣🤣
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1 час.

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