Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

На южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине продолжают боевую работу расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», обеспечивая продвижение вперед мотострелковых частей Вооруженных сил РФ.
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