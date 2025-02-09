Щенки породы Аляскинский маламут в Луганске - 55 000 руб

Остались свободны 2 щенка ,сука и кобель рождённые 11.12.24г, от чемпионов России родителей, щенки имеют полный пакет документов, чипированы ,привиты по возрасту ,только в ответственные,любящие и заботливые руки! Не вольерного содержания,для племенного разведения Доставку обговорим отдельно,Вопросы по тел,м .
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