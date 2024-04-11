Детский омбудсмен Татарстана предложила наносить на устройства для вейпов информацию о вреде для здоровья

Она также призвала ввести административные и финансовые наказания за нарушение этих требований Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в законы, касающиеся обязательного нанесения предупреждающих изображений и надписей на устройства для вейпов.