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Вяльбе о Степановой в медиа: «Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, задушила бы ее. Конечно, она не сидит целыми днями над текстами»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о медийной активности олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

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