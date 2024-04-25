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Сотрудники американского предприятия TSMC столкнулись с нарушениями своих пр...

Сотрудники американского предприятия TSMC столкнулись с нарушениями своих пр...

Сотрудники американского предприятия TSMC столкнулись с нарушениями своих правПринято считать, что нехватка рабочей силы стала одной из причин задержки строительства предприятий TSMC в Аризоне, но осведомлённые источники поясняют, что и новоиспечённым сотрудникам американского предприятия компании приходится сталкиваться с непривычным для них обращением, которое на рынке труда США просто не принято.

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