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Президент «Урала» о Гончаренко: «Тренер — это 90%. Не согласен с Федуном»

Президент «Урала» отметил роль главного тренера Виктора Гончаренко в прогрессе команды. После 17 матчей екатеринбуржцы занимают в таблице Мир РПЛ 10-е место.

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