После сказанного Путиным об "Ильюшине" из США срочно прибыл высокий чиновник

Вчера 79K прочитали Пропаганда соседней страны так дружно и мощно отработала, что за ворохом бравурных речей в честь приезда туда замгоссекретаря США Виктории Нуланд мало кто понял – а зачем вообще она приехала? Не для того же, чтобы как в 2014-ом лично привезти печенек, хотя и привезла, в виде новых поставок вооружений и инвестиций.