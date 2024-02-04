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После сказанного Путиным об "Ильюшине" из США срочно прибыл высокий чиновник

После сказанного Путиным об "Ильюшине" из США срочно прибыл высокий чиновник

Вчера 79K прочитали Пропаганда соседней страны так дружно и мощно отработала, что за ворохом бравурных речей в честь приезда туда замгоссекретаря США Виктории Нуланд мало кто понял – а зачем вообще она приехала? Не для того же, чтобы как в 2014-ом лично привезти печенек, хотя и привезла, в виде новых поставок вооружений и инвестиций.

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Комментарии
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Александр Макеев
Нет, это сами американские кадровые офицеры, постоянно управляющие и сопровождающие до цели ракеты их Патриотов на территории нацистской Украины, навели целенаправленно для верности две ракеты на российский Ил-76 и успешно поразили эту цель. Так что США напрямую участвует в войне против Российской Федерации!
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15 час.
ВП
Виктор Петров
Каждый прилет америкосов в куево заканчивался обстрелами ДНР и ЛНР. Вот и сопоставте зачем они прилетают.
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2 час.

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