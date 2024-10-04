Reuters: Сырский после потери Угледара отдал приказ об укреплении обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал Александр Сырский отдал первые приказы после потери Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), распорядившись усилить оборону на востоке подконтрольной Киеву части региона.
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