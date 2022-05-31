Некоторые не наши там, гораздо лучше некоторых наших тут...

(коммунисты уху ели что ли?) Несколько депутатов Законодательного собрания Приморского края от коммунистической партии выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить специальную военную операцию на Украине.
(коммунисты уху ели что ли?) Несколько депутатов Законодательного собрания Приморского края от коммунистической партии выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить специальную военную операцию на Украине.
Свежие комментарии