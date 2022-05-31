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Некоторые не наши там, гораздо лучше некоторых наших тут...

Некоторые не наши там, гораздо лучше некоторых наших тут...

(коммунисты уху ели что ли?) Несколько депутатов Законодательного собрания Приморского края от коммунистической партии выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить специальную военную операцию на Украине.

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