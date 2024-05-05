На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

Сегодня утром в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке Красной площади прошли пешие расчеты видов и родов войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков.