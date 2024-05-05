Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

Сегодня утром в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке Красной площади прошли пешие расчеты видов и родов войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков.

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