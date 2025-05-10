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В Забайкалье локализовали пожар в садоводческих товариществах

В Забайкалье локализовали пожар в садоводческих товариществах

Министерство природных ресурсов Забайкалья сообщило, что лесной пожар, перешедший на дома в садоводческих товариществах «Автозаводец» и «Лесовод» в селе Смоленка Читинского района региона, был локализован.

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