Савёловский посад
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Савёловский посад

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Стало известно, как продвигается переселение по реновации в Северном округе

Программа реновации в Москве не сбавляет обороты. С начала текущего года в столице завершилось расселение 166 старых домов, жители которых уже обживаются в новых квартирах.

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