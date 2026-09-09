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Царьград

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Алексей Чадаев: Оптоволоконные дроны уступают по дальности действия

Алексей Чадаев: Оптоволоконные дроны уступают по дальности действия

Гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев оценил снижение эффективности оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» при увеличении дальности до 40 км.

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