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ИА Регнум

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Fars: Иран приостановил взимание сбора за провоз нефти иностранными судами

Fars: Иран приостановил взимание сбора за провоз нефти иностранными судами

Иранские власти временно не будут взимать 10-процентный сбор со стоимости фрахта иностранных танкеров для транспортировки в страну и из страны нефти и сжиженного газа.

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