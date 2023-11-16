Дания будет блокировать российские танкеры. В ЕС об этом не знают

Ранее газета Financial Times сообщила, что Дании будет поручено проверять и блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды, в соответствии с новыми планами ЕC, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения в $60 за баррель.
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